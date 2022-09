Pour accroître le recyclage des déchets, Genève mise sur une obligation de les trier, une mesure inédite en Suisse. Genève, canton pionnier? C’est le contraire: il est le dernier à imposer une contrainte. Elle doit permettre de continuer à contourner la taxe au sac, que seul Genève ne connaît pas.

Antisociale, cette taxe touche plus durement les revenus modestes, sans être a priori dissuasive pour les plus nantis. Mais, quand elle est introduite, elle fait bondir les taux de recyclage et diminuer la quantité de déchets à la source.

Ce fut le cas, il y a dix ans, à Neuchâtel. Genève, lui, prenait argument d’être bon élève pour la bouder. Sans elle, le canton est passé d’un taux de recyclage de 44 à 50,2% en 2019. En conjuguant plus tôt sensibilisation et contrainte, il ne se serait pas contenté de tutoyer la moyenne nationale.

Il met enfin la vitesse supérieure en prenant un chemin distinct. Genève sera jugé selon ses résultats. Le potentiel est énorme: 55% de la poubelle moyenne des ménages pourraient être revalorisés. Sans oublier celles des entreprises et des collectivités publiques, également astreintes au tri.

Pour que le pari soit gagnant, il faudra mettre les bouchées doubles en matière d’information, faire preuve de pédagogie face à des gestes pas forcément évidents et développer encore le système de collecte. Quant aux contrôles, on peut se demander si les pointages aléatoires seront assez dissuasifs.

Enfin, pour lutter à la source contre la production de déchets, l’interdiction des contenants en plastique des plats à l’emporter et des couverts semble une évidence, mais son introduction en 2025 est lointaine. Surtout, elle paraît insuffisante contre le fléau du suremballage, infligé à la planète par l’industrie et la grande distribution.

