Déchets des entreprises – La Ville de Genève entre dans le rang Dès 2023, la voirie s’occupera de collecter contre facturation les ordures incinérables des entreprises comptant de 2 jusqu’à 250 employés.

Les petites entreprises devront désormais payer pour que la voirie récolte leurs déchets incinérables. Lucien Fortunati

Actuellement, la voirie municipale ramasse gratuitement les déchets urbains des petites entreprises ne comptant pas plus de 8 emplois. Les plus grandes entités, de 9 à 250 salariés paient, elles, directement un transporteur privé pour évacuer leurs ordures incinérables, celles qui ne peuvent pas être triées.

En janvier prochain, il n’y aura plus de différence. Toutes les entreprises de 2 à 250 emplois paieront. Elles seront facturées de deux façons. Soit à la tonne de déchets, pour celles qui possèdent des conteneurs propres, soit au travers d’un forfait calculé en fonction du nombre d’employés.

La Municipalité se conforme ainsi aux exigences fédérales et cantonales basées sur le principe du pollueur/payeur, a indiqué mardi la conseillère administrative de la Ville de Genève Marie Barbey-Chappuis. La Ville de Genève emboîte le pas à d’autres communes du canton, à l’image de Carouge ou d’Onex. Ces collectivités ont déjà adapté leurs pratiques aux règles en vigueur. La Municipalité a un peu tardé à le faire. Une année a notamment été perdue à cause de la pandémie de Covid-19. Mais au final, le résultat est là.

La voirie de la Ville de Genève s’attend à collecter 6000 tonnes de déchets en plus par année. Mais contrairement à aujourd’hui, elle sera rétribuée pour ce service. Moins de camions de ramassage sillonneront aussi les rues. Les véhicules s’occuperont en effet à la fois des déchets des entreprises et de ceux des particuliers.

Les entreprises unipersonnelles qui travaillent à domicile ou au domicile d’autrui continueront de bénéficier de la gratuité du ramassage de leurs ordures incinérables. Les associations sans activité commerciale ainsi que les consulats et les organisations internationales ne paieront rien non plus.

ATS

