Canton de Fribourg – Décès d’une femme en lien avec la fermeture des urgences à Tavel Les urgences à Tavel ont été fermées la nuit en raison de la pandémie de Covid-19. Au lieu de se rendre sur place, les autorités recommandent de recourir au numéro d’urgence 144.

En raison de la pandémie, les urgences sont désormais fermées la nuit sur le site de Tavel (FR). KEYSTONE

L’Hôpital fribourgeois (HFR) a pris position mercredi après la polémique née du décès d’une patiente de 80 ans qui s’est retrouvée devant les urgences fermées sur le site de Tavel. Il promet d’informer davantage sur l’indisponibilité nocturne du service.

L’information parue lundi dans les «Freiburger Nachrichten», puis relayée ultérieurement dans divers médias, a été confirmée mercredi à Keystone-ATS par Jeannette Portmann, porte-parole du HFR. La patiente, qui souffrait de problèmes respiratoires et cardiaques chroniques, aurait dû recourir au numéro d’urgence 144.

Cette dernière a été conduite suite à un malaise par son compagnon la semaine passée à l’hôpital de Tavel, alors que le service est fermé la nuit depuis quelques semaines. Trouvant porte close, tentant d’alerter, l’homme a pu éveiller l’attention du personnel présent dans le petit établissement hospitalier singinois.

Situation tragique

La femme a été prise en charge pour une réanimation, a indiqué lors d’une conférence téléphonique Ronald Vonlanthen, directeur médical du HFR, lui-même ancien anesthésiste. Après 30 minutes d’effort, le décès a été confirmé. M. Vonlanthen s’est entretenu avec la famille de la victime ainsi qu’avec le compagnon de la situation «tragique».

Et le HFR de souligner que dans des situations pareilles il faut appeler le numéro d’urgence 144, sachant que tout est organisé pour prendre en charge de tel cas, au lieu de se déplacer par ses propres moyens à l’hôpital. D’autres personnes se sont présentées ces dernières semaines, ne sachant pas les urgences fermées à Tavel.

Le 8 juillet dernier, le HFR avait annoncé de nouvelles mesures de réorganisation. Parmi elles, à cause de la pandémie de Covid-19, l’activité opératoire sur les sites de Riaz, en Gruyère, et de Tavel a été suspendue et les urgences des deux sites ont été fermées la nuit.

Le HFR prévoit de lancer une campagne d’information plus active pour mieux faire connaître ces mesures, a précisé Jeannette Portmann.

ATS/NXP