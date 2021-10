Carnet noir – Décès du père fondateur de Nez Rouge en Suisse Jean-Luc Baierlé, promoteur du concept de sécurité routière permettant à une personne en état d’ébriété de se faire conduire à domicile, est décédé dans sa 71e année.

Nez Rouge Suisse vise la prévention et la sensibilisation pour réduire le nombre d’accidents de la route. (Photo d’illustration) Keystone

Nez Rouge Suisse est en deuil. Le Jurassien qui avait rapporté ce concept de sécurité routière du Québec en Suisse est décédé, selon un faire-part publié vendredi dans le Quotidien Jurasien. Médecin cantonal durant plus de 30 ans, Jean-Luc Baierlé est décédé dans sa 71e année.

Initiée au Québec, l’Opération Nez Rouge a débuté en 1990 en Suisse, dans le canton du Jura. Alors médecin cantonal, Jean-Luc Baierlé a ramené ce concept de service bénévole dans ses valises après un séjour dans la Belle Province d’où est originaire son épouse.

Nez Rouge permet à un conducteur qui ne se sent plus en état de prendre le volant de se faire reconduire gratuitement à son domicile dans son propre véhicule. Cette action vise la prévention et la sensibilisation pour réduire le nombre d’accidents de la route.

ATS

