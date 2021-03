Carnet noir – Décès du cinéaste français Bertrand Tavernier Le réalisateur Bertrand Tavernier est mort hier, à 79 ans.

Bertrand Tavernier était l’auteur de films comme «Coup de Torchon» et «L.627». KEYSTONE/AP/ANDREW MEDICHINI

Le réalisateur Bertrand Tavernier est décédé jeudi à l’âge de 79 ans, a annoncé l’Institut Lumière à Lyon dont il était à la tête. Il était l’auteur de films comme «Coup de Torchon» et «L.627».

Avec son épouse Sarah, ses enfants Nils et Tiffany et ses petits-enfants, l’Institut Lumière et Thierry Frémaux ont la tristesse et la douleur de vous faire part de la disparition, ce jour, de Bertrand Tavernier», a tweeté l’institution dédiée au 7e art.

ATS