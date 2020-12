Suisse – Décès à Lucerne d’une personne vaccinée contre le coronavirus Vacciné le 24 décembre contre le Covid-19, un patient d’un établissement pour personnes atteintes de démence est décédé cinq jours plus tard, sans preuve pour l’instant de cause à effet.

Le cas a été annoncé le cas à Swissmedic. KEYSTONE

Une personne est décédée à Lucerne après avoir été vaccinée contre le coronavirus, ont indiqué mercredi les autorités. Il n’y a pour l’heure pas de preuve que ce décès soit lié à la vaccination.

Médecin pas contacté

Le département cantonal de la santé a annoncé le cas à Swissmedic, qui a autorisé l’utilisation du vaccin de Pfizer/BioNTech, a-t-il indiqué à Keystone-ATS, confirmant une information publiée sur le site du journal alternatif zeitpunkt.ch.

Selon le site, la personne avait été vaccinée le 24 décembre dans un établissement pour personnes atteintes de démence et est décédée cinq jours plus tard. Le médecin du home n’a pas été contacté par l’équipe de vaccination, sinon il aurait pu l’informer que le patient avait réagi négativement au vaccin contre la grippe et qu’il fallait renoncer à toute vaccination, ajoute-t-il.

Système informatique

En annonçant l’autorisation, l’Institut suisse des produits thérapeutiques avait indiqué qu’il surveillerait de près la sécurité du produit. Selon les informations disponibles à l’époque, les effets secondaires le plus souvent documentés étaient comparables à ceux du vaccin contre la grippe. Swissmedic a mis en place un système informatique spécial pour l’annonce d’effets secondaires.

