Festival de Cannes – Déceptions et surprises En compétition, Sean Penn rate le coche et Mia Hansen-Løve envoûte totalement. Pascal Gavillet

Mia Wasikowska et Anders Danielsen Lie dans l’excellent «Bergman Island». LES FILMS DU LOSANGE

À Cannes, les choses enflent et se dégonflent aussi vite. Samedi après-midi, la direction du festival annonçait 0 nouveau cas positif au Covid durant les tests obligatoires pour l’accès au Palais des non-vaccinés. Les rumeurs, quant à elles, faisaient état de 100 nouveaux cas. Dans cette occurrence, ce sont les premiers qu’il faut croire, et non les ragots entendus sur la Croisette. Il en va de même pour les films. Les plus attendus sont parfois les plus décevants. On peut sans problème placer Sean Penn dans cette catégorie.

Nullement échaudé par son échec de 2016 – «The Last Face» reste à ce jour un des films les plus sifflés de la Croisette –, il fait son retour cette année en concours avec «Flag Day», qui relate une difficile relation père-fille, car entrecroisée de mensonges et de non-dits. C’est moins mauvais que son précédent film, mais reste néanmoins une chose mineure qui n’avait pas sa place à ce haut niveau. Jadis doué, le cinéaste ronronne et fait encore des films indépendants comme il y a vingt ans. Nettement supérieur, Nanni Moretti n’est pourtant pas aussi percutant que d’ordinaire avec «Tre piani», œuvre chorale dans laquelle les habitants d’un immeuble romain sont confrontés à différents drames modifiant leurs existences. L’ensemble n’est pas confus mais un rien laborieux, avec une impression de déjà-vu flagrante. Et, côté virulence, le cinéaste italien n’a plus sa verve des débuts.

La surprise est en revanche venue de films dont presque personne n’attendait rien. Ainsi des trois heures de «Drive My Car», du Japonais Hamaguchi Ryusuke (qui concourait déjà en 2018 avec «Asako»), presque face-à-face entre un metteur en scène de théâtre et une jeune femme lui servant de chauffeur. L’ensemble est fluide et subtil, émouvant et doux, et on ne sent jamais le temps passer dans cette résurgence de souvenirs douloureux. Plus surprenant encore, notre engouement inattendu face au formidable nouvel opus de Mia Hansen-Løve, «Bergman Island», qui révèle un art de la narration proche de la perfection. Un couple de cinéastes s’installe à Fårö, célèbre île ou vécut Ingmar Bergman, pour terminer leurs scénarios. Petit à petit, réalité et fiction se mélangent jusqu’à se brouiller. Le film est pourtant d’une clarté incroyable, l’emboîtement des récits fonctionne totalement et l’émotion parvient à s’installer à tous les niveaux de cette histoire. Il doit d’évidence figurer au palmarès.

