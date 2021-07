L’invité - Déception! Alain Berset fait barrage au Tardoc

L’activité médicale est rémunérée par un tarif basé sur des prestations effectuées pour le patient. En 2004, l’introduction de la structure du Tarmed avait permis de remplacer les 26 tarifs cantonaux par un tarif fédéral, valable aussi pour l’assurance accident. Ce tarif a été calculé sur les valeurs de salaires et de coûts de 1996 et il est toujours en cours, avec une valeur de points diminuée par rapport à 2004.

Tarmed se voulait évolutif, mais il contient une clause de veto, si bien qu’aucune nouveauté ou modification ne peut être apportée sans unanimité des quatre parties en présence (représentants des assureurs et FMH). Si l’une des parties s’oppose, la proposition est abandonnée. C’est ainsi que nous nous retrouvons, presque vingt ans plus tard, avec un tarif totalement obsolète. Cela avait été relevé il y a bien des années, et la FMH a très tôt (avant 2010) commencé à développer un nouveau tarif.

Après de nombreux rebondissements, Tardoc a été remis par la FMH et Curafutura au Conseil fédéral le 12 juillet 2019. Jamais un tarif médical n’a été aussi complet et précis. Il faut saluer ici le travail incroyable que le Dr Urs Stoffel, membre du comité central de la FMH et responsable du département des tarifs, a fait avec son équipe. On est parti des situations pratiques quotidiennes, on a disséqué chaque geste, chaque élément de la consultation. Pour chaque position, on a étudié, chiffres précis à l’appui, la surface nécessaire, les conditions des locaux, en tenant compte de toutes les exigences des multiples lois sur le sujet, les instruments, appareils, personnels nécessaires à la réalisation du geste. On a comparé les différents gestes pour obtenir une cohérence des positions. On a calculé en détail les divers éléments permettant d’évaluer un revenu de référence pour les médecins (niveau de formation, formation continue, assurances sociales, retraite, etc.). Chaque élément a fait l’objet d’études qui ont été discutées et revues avec les partenaires, en tenant compte de l’économie d’entreprise, qui est un élément clairement mentionné dans la loi.

Ce sont des centaines de milliers d’heures de travail, de réunions, de discussions qui ont été consacrées à l’élaboration de Tardoc. De plus, une convention a été conclue de manière à garantir une neutralité des coûts sur vingt-quatre mois, ce qui permet d’assurer que l’introduction du nouveau tarif ne coûtera pas plus que le tarif actuel.

Consternés, nous venons d’apprendre que le Tardoc ne pourra pas être introduit en 2022 comme souhaité. Nous sommes scandalisés par l’attitude du conseiller fédéral Alain Berset, qui se permet de rejeter simplement le Tardoc et de porter des critiques totalement infondées sur ce gigantesque travail fourni par la FMH et les partenaires. Pour tous ceux qui ont investi, pour aboutir à un tarif touchant à la perfection, de très nombreuses soirées, fins de semaine, et parfois leur santé, c’est un affront incompréhensible et inacceptable. Et s’il fallait une preuve de la malveillance de M. Berset à l’égard des médecins, cette fois, et pour ceux qui en doutaient, elle est bien là!

Jean-Pierre Grillet
Médecin, ancien délégué tarifaire FMH

