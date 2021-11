Économie – Décembre sous la vague des annulations Sommets ou fêtes d’entreprise, peu nombreux sont ceux qui souhaitent ou peuvent encore prendre ce risque. L’hôtellerie-restauration et l’événementiel trinquent à nouveau. Sophie Simon

Les manifestations de fin d’année s’annulent dans la restauration, l’hôtellerie et l’événementiel. LUCIEN FORTUNATI

Les annulations n’ont pas attendu la mise en consultation de nouvelles mesures par le Conseil fédéral, ou les recommandations d’experts, pour tomber. Déjà depuis une dizaine de jours, c’est l’effet domino dans l’hôtellerie, la restauration, l’événementiel. Le report in extremis du sommet de l’Organisation mondiale du commerce pour cause de variant Omicron signifie 4000 participants de moins dans les établissements publics, et par extension les taxis, les boutiques, etc. Une annulation «brutale» pour Gilles Rangon, président des hôteliers genevois, qui considère que le taux d’occupation des établissements locaux, qui pour certains affichaient complets, risque de redescendre autour des 10 à 20%. Il estime les pertes à plusieurs dizaines de millions de francs.