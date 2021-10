Produits défectueux – Decathlon rappelle des équipements de plongée

Les trois équipements visés par l’appel sont concernés par une possible fuite d’oxygène. Les propriétaires sont invités à ne plus les utiliser.

Seuls les produits achetés entre le 1er janvier 2020 et le 31 juillet 2021 sont concernés.

Decathlon rappelle trois équipements de plongée de la marque SUBEA en raison d’une possible fuite d’oxygène. Les clients recevront soit un remboursement du prix d’achat soit un produit de remplacement.

Les produits concernés sont le manomètre de plongée Finimètre SCD 300 bar, portant la référence 8397258 et le numéro d’article 2354572; la console de plongée avec manomètre et profondimètre SCD (Référence produit: 8485008, numéro d’article: 2532535). Et le pack détendeur de plongée SCD 500 DIN 300 avec piston compensé octopus finimétrique (Référence produit: 8399225, numéro d’article: 2364401).