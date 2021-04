Solution genevoise – Décarboner le secteur des livraisons Une start-up propose des livraisons optimisées et propres grâce à des vélos cargos et des dépôts décentralisés. Antoine Grosjean

La start-up oVo a fait de la décarbonation du dernier kilomètre de livraison son cheval de bataille en utilisant des vélos cargos. Steeve Iuncker-Gomez

Pandémie ou pas, les achats à distance sont de plus en plus courants. Avec ce corollaire que les marchandises commandées doivent être livrées au domicile des clients. Anciens étudiants de l’Université de Genève, Loïk Emery, Olivier Starkenmann et Felipe Barakat ont eu une idée pour éviter de voir se multiplier les camionnettes de livraison polluantes dans nos villes. Grâce à des vélos cargos, des microdépôts urbains décentralisés et un système d’optimisation des tournées, ces jeunes entrepreneurs entre la vingtaine et la trentaine veulent décarboner le dernier kilomètre de la logistique des livraisons pour toutes les marchandises de petite et de moyenne taille.