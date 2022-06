Lettre du jour – Décarbonation toute! Opinion Courrier des lecteurs

Nyon, 2 juin

Il y a les rapports du GIEC, il y a l’Accord de Paris de 2015 qui engage les États. Quelques-uns se mettent en marche, pas beaucoup.

Oui, la Grande-Bretagne a publié sur son site gouvernemental dès novembre 2020 un plan de décarbonation de son économie, détaillé, avec échéances en 2030 et zéro carbone en 2050. Oui, la Suède est félicitée par l’Agence internationale de l’énergie pour sa stratégie énergétique exemplaire en matière de réduction du carbone. Oui, en France, une association d’ingénieurs et d’industriels fait parler d’elle de plus en plus depuis quelques années, avec dernièrement la publication en livre grand public et sur internet d’un plan de décarbonation de l’économie française.

Que fait la Suisse, pauvre petit pays de nantis, gouvernée comme les autres par des lobbies et étouffée par ses 4x4? Elle flotte et somnole, propose deux nouvelles centrales à charbon pour aider à parer au risque de black-out… alors que les émissions de CO2 sont un réel danger qui entraînera très vite chaos, famines et guerres.

La décarbonation de notre économie doit être une priorité absolue et centrale.

Une sérieuse et obligatoire formation sur le changement climatique et la décrue des ressources fossiles s’impose pour les gens qui nous gouvernent. Une sérieuse et réelle information à la population s’impose pour gagner son poids dans la mise en route d’un plan. Le temps presse et les politiciens sont lâches.

En guise d’apéritif de la formation, la lecture de la BD «Le monde sans fin» de Jancovici & Blain, et du «Plan de transformation de l’économie française» du Shift Project, permet de comprendre que décarboner une nation est un vaste chantier qui s’organise avec du jus de cerveau et un plan, et qu’il faut s’y mettre maintenant.

Une économie de guerre nous attend, il s’agit de contrôler la situation alors qu’elle a déjà commencé à nous contrôler.

Bonjour la transition et à bon entendeur.

Christine Armfield

