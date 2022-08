Gros chantier en France voisine – Début des travaux préparatoires à l’arrivée du tramway à Saint-Julien-en-Genevois L’avenue de Genève sera impactée par le déplacement des différents réseaux souterrains avant le chantier du tramway jusqu’à l’été 2023. Olivier Bot

Durant les travaux, les commerces restent ouverts et les accès riverains sont maintenus. DR

Les travaux préparatoires à l’arrivée du tramway reliant Saint-Julien-en-Genevois à Genève commencent ce 5 septembre pour durer jusqu’à l’été 2023. Entre la commune de Perly et le rond-point de Mössingen sur l’avenue de Genève à Saint-Julien, le chantier va d’abord consister à déplacer les réseaux d’électricité, de téléphonie, de gaz et d’éclairage, ainsi que ceux de l’eau potable, des eaux usées et du pluvial pour faire place au tramway.

Ces travaux vont occasionner des perturbations de la circulation dans ce secteur de la commune française. Les deux sens de circulation sont conservés, mais la voirie sera rétrécie. Les deux sens de circulation sont conservés sur l’avenue de Genève, mais avec une réduction de la voirie et la possibilité de perturbations en cours de journée. Le stationnement est maintenu sur l’avenue de Genève et le parking P+R de Perly sera réduit à 242 places avant sa fermeture définitive au printemps 2023.

Les autorités communales conseillent de stationner les véhicules au P+R de la Gare. Pour les vélos, la circulation sera déplacée sur la chaussée, en fonction de l’emprise des travaux. La consigne à vélos sera maintenue. Pour les piétons, la circulation est également maintenue, mais une signalisation chantier sera mise en place. Pour les usagers des transports en commun, des renseignements sont en ligne sur le site des Transports publics genevois.

Durant les travaux, les commerces restent bien entendu ouverts et les accès riverains sont maintenus.

