Suisse – Début des écoles de recrues le 29 juin L’armée s’est organisée pour remplir toutes les conditions sanitaires. Le recrutement reprend dès le 25 mai .

Les écoles de recrues d’été débuteront comme prévu. (Keystone/archives).

Les écoles de recrues d’été débuteront le 29 juin comme prévu. Le recrutement reprend dès le 25 mai. Un plan de protection a été mis en place pour garantir le respect des règles d’hygiène et de conduite.

Les distances entre les lits ont été augmentées dans les dortoirs. De nombreux couchages improvisés ont été installés dans les halles de véhicules ou des salles de sport, précise jeudi l’armée.

Les possibilités de se laver les mains dans les casernes, les cantonnements et les installations d’instruction ont été augmentées. Les flux de personnes dans les couloirs et les cages d’escalier seront contrôlés au moyen de signalisations et de barrières. Les réfectoires et les installations sanitaires seront accessibles en alternance.

L’instruction se fera en petits groupes et avec la distance sociale nécessaire. Les militaires et le personnel professionnel portent un masque de protection partout où les consignes de l’OFSP ne peuvent pas être respectées.

Recrutement

Pour le recrutement, l’armée a également élaboré un plan de protection adapté aux infrastructures des six centres. Avant d’entrer dans les centres de recrutement, les conscrits doivent notamment se soumettre à une visite sanitaire à l’issue de laquelle ils remplissent et signent un questionnaire.

( ats/NXP )