Il aura fallu qu’un conflit nationaliste éclate en Europe pour que l’on se souvienne que la mondialisation interconnectée peut aussi offrir le pire sur le plan économique. C’est une facture que le citoyen moyen a bien sûr toujours sentie passer. Mais l’augmentation de la douloureuse électrique est en train d’échapper à toute logique. Pour les ménages évidemment, avec des hausses qui peuvent aller jusqu’à 60%. Mais aussi et plus encore pour ceux qui consomment plus de 100’000 kWh par an et qui ont choisi, comme la loi le leur permet depuis 2009, le marché dit «libre»…

Un marché qui a tiré les coûts vers le bas pendant des années. Mais un marché sans garde-fou qui met aujourd’hui bien des entreprises ou collectivités publiques face à des situations abracadabrantesques dont on pourrait rire s’il n’y avait pas danger de mort. Pour une PME qui doit payer le prix du kWh jusqu’à 10 ou 20 fois plus cher, le pronostic vital est engagé. Sans retour en arrière possible.

À l’heure actuelle, comme le rappelait le boss de Romande Énergie dans nos colonnes, «le prix de l’électricité sur le marché au comptant est aligné sur le prix des centrales électriques les plus chères, soit celles fonctionnant au gaz, dont les tarifs ont explosé avec la guerre en Ukraine. Pourtant, ces dernières ne produisent que 15% du courant électrique en Europe. Ce système est absurde, car le prix de l’électricité produite avec le nucléaire et les barrages, soit 80% de la production européenne totale, n’a pas augmenté.»

La libéralisation du secteur de l’électricité a une histoire en Suisse. Avec un référendum contre, gagné en 2002 par des opposants et dont le slogan était «Ne laissons pas les spéculateurs nous plonger dans la nuit noire!» Mais au nom de la loi sur les cartels, le Tribunal fédéral a forcé Berne à proposer une nouvelle loi, cinq ans plus tard, avec une ouverture progressive au marché.

Il y aura donc, comme avec la pandémie, des mesures à prendre et des aides à donner, en urgence. Mais il faudra aussi se demander, comme avec d’autres biens essentiels, si un retour à une certaine autarcie, à une certaine autonomie énergétique ne devrait pas être accéléré. Débranche tout, revenons à nous, aurait chanté France Gall.

Dans l’interview que Simonetta Sommaruga donne à «24 heures» ce samedi, la conseillère fédérale socialiste en charge ne joue pas du piano debout. Mais elle semble avoir compris que la petite musique du libéralisme a changé et qu’il faut tirer la prise de l’insoutenable volatilité tarifaire de l’ampère. Alors même qu’elle soutenait le contraire en 2002 en qualité de présidente de la Fédération alémanique des consommateurs. L’électrochoc est tardif.



