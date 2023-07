Ils s’appellent De Oliveira ou Pungitore. Des gens issus de la terre et nés dans un sud agricole, lointain et pauvre. D’autres plus fortunés portent des noms «bien de chez nous» comme Genecand Girod ou Desarzens. Ouvriers, bourgeois, retraités, bobos ou alternatifs, tous partagent la passion du jardinage. Pour mieux comprendre leurs motivations nous leur donnons la parole dans notre série d’été sur les potagers des villes et des champs.

Prenons d’abord les immigrés importés par la Suisse dès les années 60. Nombre d’entre eux, dont ceux que nous avons rencontrés, ont rapidement décidé de cultiver un petit lopin de jardin familial pour mieux boucler les fins de mois tout en gardant un lien atavique avec la terre.

Par ce choix, beaucoup d’entre eux ont essuyé des sarcasmes en s’échinant à jardiner tous les week-end après une semaine harassante. «Ça coûte moins cher d’acheter à la Migros», «Pourquoi faire du bio alors que l’air est pollué partout», «Tu vas t’épuiser à faire des heures supplémentaires».

«Ils ont nourri leur famille avant la mode des slogans comme le circuit court ou le kilomètre zéro»

Ces damnés du potager ont tenu tête aux moqueries de leurs collègues, de leurs patrons ou de leurs voisins en assurant «simplement jardiner pour passer le temps». Ils ont ainsi nourri leur famille avant la mode des slogans comme le circuit court ou le kilomètre zéro. Revanche sur le sort, ils apparaissent toujours plus comme des visionnaires dans un monde en quête de sens.

Ce retour à la terre est plébiscité aujourd’hui par une élite urbaine éclairée, par les jeunes paysans néoruraux, par des bobos d’écoquartiers et autres amateurs de permaculture. Tous se soucient du sort de la planète. Et c’est tant mieux. Puisse cette récupération de valeurs terriennes augurer d’une révolution environnementale. Un éveil citoyen s’amorce au ras des plates-bandes.



Fedele Mendicino est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2002. Il couvre en particulier les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @MendicinoF

