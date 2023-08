Débordements à Carouge – Les joueurs du FC Sion ont permis d’éviter le pire Vendredi soir, des supporters valaisans ont franchi la barrière qui les séparait du public genevois. La police assure que son dispositif était «adapté» malgré des violences. Valentin Schnorhk - Carouge

Des joueurs du FC Sion et l'entraineur Didier Tholot (Sion) sont directement intervenus pour retenir les supporters sédunois au stade de la Fontenette à Carouge vendredi soir. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Il y avait tout pour que ce soit un joli moment, vendredi soir. Une belle affiche de Coupe de Suisse entre Étoile Carouge et Sion, un «petit» qui a beaucoup fait pour compliquer la tâche du «gros» et plus de 3000 personnes présentes à la Fontenette, ce stade posé sur les bords de l’Arve et qui sent encore le football d’une autre époque. Jusqu’au coup de sifflet final de cette rencontre (1-3), ce ne devait rester qu’une soirée agréable.