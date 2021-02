Politique – Débattez avec les candidats au Conseil d’État! Un débat en ligne est organisé par la «Tribune de Genève» et le Club de la presse mardi à 18 h avec les candidats à l’élection du 7 mars. Marc Bretton

L’année dernière, les candidats à l’élection au Conseil administratif de la Ville s’étaient affrontés sur divers thèmes de campagne. Frank Mentha

Huit candidats se présentent à l’élection partielle au Conseil d’État du 7 mars. Les premiers bulletins devraient arriver aux électeurs dans la semaine du 13 février. Qui choisir? Pour le savoir, rien de mieux que de les écouter et de les questionner!

Et justement, le 9 février à 18 heures, dans un débat en vidéoconférence, situation sanitaire oblige, Cyril Aellen, avocat, député du Parti libéral-radical (PLR), Fabienne Fischer, avocate, ancienne conseillère municipale des Verts, Morten Gisselbaek, architecte, ancien conseiller municipal, Parti du travail (PdT), Michel Matter, médecin, conseiller national, Parti vert’libéral (PVL), Yves Nidegger, avocat, conseiller national, Union Démocratique du Centre (UDC), Olivier Pahud, entrepreneur, indépendant, et Yann Testa, employé de commerce, président section genevoise, Parti bourgeois démocratique (PBD), répondront aux questions de la «Tribune de Genève» et aux vôtres. Occupé par une autre «action de campagne» le même jour, Pierre Maudet sera en revanche absent.