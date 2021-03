États-Unis – Deb Haaland, première Amérindienne à devenir ministre La parlementaire Deb Haaland a reçu lundi le feu vert du Sénat américain pour entrer au cabinet de Joe Biden, devenant la première personne amérindienne à devenir ministre aux États-Unis.

Deb Haaland le 24 février 2021 à Washington. AFP

À 60 ans, elle a été confirmée, par 51 voix contre 40, au poste de ministre de l’Intérieur, un vaste département qui gère principalement les ressources naturelles d’immenses terres fédérales (environ un cinquième de la surface du pays) mais aussi les réserves amérindiennes.

Deb Haaland appartient à la tribu Laguna Pueblo du Nouveau-Mexique. Elle avait déjà marqué l’Histoire en devenant en 2018 l’une des deux premières femmes amérindiennes élues au Congrès.

«La confirmation de Mme Haaland représente un pas de géant vers la composition d’un gouvernement qui reflète toute la richesse et la diversité de ce pays car les Amérindiens ont été bien trop longtemps négligés», a déclaré le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, avant le vote. «En plaçant Mme Haaland à la tête du ministère de l’Intérieur, nous remettons les compteurs à zéro dans la relation entre le gouvernement fédéral et les nations autochtones pour retrouver la coopération, le respect mutuel et la confiance», a-t-il ajouté.

«Marquer l’Histoire»

Sa candidature avait été soutenue par une pétition de quelque 120 représentants tribaux exhortant Joe Biden à «marquer l’Histoire» en la choisissant. «Je pense qu’il est temps que notre monde – pas seulement notre pays, mais le monde entier – commence à écouter les peuples autochtones quand il s’agit de changement climatique et d’environnement», avait lancé l’élue au moment où son nom commençait à circuler pour ce poste.

«Mes ancêtres ont fait des sacrifices incroyables pour me permettre de garder mes coutumes et traditions. Je ne leur ferai pas défaut», assurait-elle en 2018, lors d’une rencontre avec l’AFP. Elle avait peu après été élue à la Chambre des représentants, où elle siégeait depuis janvier 2019.

Mère célibataire, elle a vaincu l’alcoolisme dans sa jeunesse et a dû un temps recourir à des bons d’alimentation du gouvernement pour subsister.

Avant Deb Haaland, seul un autre Amérindien a été membre d’un gouvernement américain: Charles Curtis, vice-président de Herbert Hoover entre 1929 et 1933, aimait à rappeler qu’il était «un huitième indien Kaw et 100% républicain».

AFP