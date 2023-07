En 2013, M. Maudet, en charge du Département de la sécurité, posait des caméras dans le cœur des Pâquis, vantant leur efficacité à grand renfort de communication. Nous avions alors mis en garde contre le coût de ces installations, leur inutilité, le fait que cela n’allait que déplacer le problème plus loin.

Dix ans plus tard, le constat est sans appel. L’effet préventif des caméras est nul. Ces dernières n’ont pas induit une baisse de criminalité dans la zone concernée. Les dealers se sont déplacés aux abords de l’école de Pâquis-Centre et de Zurich et les nuisances pour les habitants ont augmenté. Poursuivre sur la même logique de fermeture et de vidéosurveillance serait une erreur fatale. La réponse policière seule est insuffisante.

Pour rappel, la Suisse a opté pour la politique dite des quatre piliers au début des années 90 avec une approche concertée portant sur la prévention, le traitement, la réduction des risques et la répression. Cette politique a porté ses fruits avec une diminution du nombre de morts parmi les consommateurs et une criminalité en baisse. Aujourd’hui, au niveau prévention et réduction des risques, il y a des marges de progression immenses. De l’argent fédéral est même à disposition pour cela. Tristement, il n’est pas utilisé à plein à Genève. Pourquoi?

Il est important de rappeler que si le marché de rue est le plus visible, choquant, il ne représente qu’une infime minorité du trafic. L’essentiel se passe de gré à gré, au travers de canaux sociaux. Genève est une ville centre et un poumon économique.

Le marché de la drogue, de nature économique, donne lieu à un calcul de risques et d’opportunités. Aucune grande ville n’a pu se débarrasser du marché de la drogue. De nombreuses villes toutefois font bien mieux que Genève pour encadrer ce marché, en réguler les pratiques…, notamment Zurich.

La recette zurichoise? Un renforcement marqué du lien entre la police, les travailleurs sociaux et les organisations de quartier afin d’adapter la prévention et les interventions aux exigences du terrain, avec des formations communes, et même des patrouilles conjointes, sur le modèle hollandais. Une forte présence de policiers en uniforme, à pied, pour dissuader les trafiquants de drogue.

Zurich a même proposé un règlement du deal et Berne a aménagé un parc discret pour les trafics, réduisant ainsi les nuisances pour les habitants. Cette logique de gestion régulée doit être analysée avec pragmatisme. La Langstrasse faisait face aux mêmes problèmes que les Pâquis, elle est désormais pacifiée. Ouvrir un nouveau lieu de soins et d’accueil pour les consommateurs·trices de crack renforcerait fortement le dispositif existant.

Le conseiller d’État Maudet, désormais en charge de la Santé, l’a d’emblée écarté, accroissant fortement le danger sanitaire pour les usagers de drogue et le risque de tensions sociales. Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. Ce que les caméras n’ont pu empêcher, elles ne pourront pas le soigner.

Sylvain Thévoz Député socialiste au Grand Conseil. DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.