Situation chaotique – De vives tensions agitent la Mairie de Versoix Soupçonnant de graves dysfonctionnements, une majorité d’élus municipaux ont demandé au Conseil d’État d’ouvrir une enquête. Xavier Lafargue

Le fonctionnement de l’administration et de la Mairie de Versoix inquiète de nombreux conseillers municipaux. LUCIEN FORTUNATI

Malaise au sein du Conseil administratif, soupçons de dysfonctionnements à la direction de l’administration communale… La Commune de Versoix semble en plein marasme. À tel point que, il y a une dizaine de jours, une majorité de conseillers municipaux ont interpellé leur Exécutif ainsi que le Conseil d’État. Ces deux courriers, dont nous avons pris connaissance, sont signés par 18 des 27 élus, plus précisément l’ensemble des Verts et du PLR ainsi qu’un PDC.

Ces missives, qui font suite à des articles virulents parus récemment chez nos confrères «Vigousse» et «Télé Versoix», ont pour but de «comprendre ce qui se passe réellement et obtenir des réponses, car nous ne voulons pas que le fonctionnement de l’administration et de la Mairie se détériore», indique Sean Sidler, chef du groupe PLR de Versoix. De fait, les accusations de nos confrères sont graves.