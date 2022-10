Coupe d’Europe de rink-hockey – De ses défaites honorables, Genève va beaucoup apprendre Valdagno, Calafell et Noisy-le-Grand étaient trop forts. Reversée en WSE Cup, l’équipe de la Queue-d’Arve poursuivra sa saison en visant le titre national. Pascal Bornand

Samedi, Sebastian Silva, le gardien du RHC Genève, a multiplié les arrêts avant de capituler face aux attaquants de Calafell. PIERRE ALBOUY

Il n’y a pas de honte à perdre contre plus fort que soi, encore plus lorsque l’on déploie autant de bravoure et de détermination. Malgré leurs qualités de cœur et le soutien de leur public, les amateurs du RHC Genève ont dû s’incliner trois fois ce week-end à la Queue-d’Arve. Dans la cour des grands d’Europe, ils ont eu le mérite de ne pas faire de la figuration. Battus sévèrement vendredi par Valdagno (0-5), longtemps héroïques face à Calafell (0-3), ils ont enfin marqué dimanche (par Desponds, Brenas et Jimenez), mais sans pouvoir renverser Noisy-le-Grand (3-6).