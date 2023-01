Football – De Servette à Leeds, les dessous du transfert de Monteiro Le défenseur a dit au-revoir aux Grenat samedi, le jour de ses 18 ans. Il a passé la visite médicale à Leeds et s’est engagé avec le club de Premier League. Pour trois ans et demi. Mais pour quelle somme? Daniel Visentini

A 18 ans, Diogo Monteiro a quitté Servette pour Leeds. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Pas de surprise: il y a plusieurs semaines, nous laissions déjà entendre que Diogo Monteiro allait quitter Servette cet hiver pour l’Angleterre. Comme nous l’annoncions dès la mi-janvier en exclusivité, c’est à Leeds United que le jeune défenseur formé à l’académie servettienne a donc posé ses valises, c’est officiel depuis ce mardi matin. Durée du contrat paraphé: trois ans et demi.

Samedi, le jour de ses 18 ans, il avait fait ses adieux à ses coéquipiers, avant de s’envoler pour l’Angleterre. Il a passé la visite médicale et a donc pu s’engager avec Leeds. Majeur depuis samedi, il a signé son contrat sur place, directement, c’est désormais officiel.

Diogo Monteiro, c’est un pur produit de la formation servettienne. Après un passage par Etoile Carouge, il a intégré l’académie grenat à 12 ans. Surclassé, talentueux, il a en parallèle rapidement évolué avec les sélections portugaises en junior. Il en a même été le plus souvent le capitaine: une première pour un jeune Portugais n’évoluant pas au pays.

Bref, Diogo Monteiro, c’est un potentiel immense. Et même si Servette aurait pu penser lui faire une place régulièrement sur le terrain plus tôt, il illustre comme d’autres avant lui la qualité du travail au centre de formation grenat. Il était en fin de contrat en juin, n’a pas voulu prolonger son contrat malgré les propositions de la direction servettienne. La question, c’est de savoir les conditions financières de ce transfert, avec un jeune Servettien en fin de contrat en juin et donc déjà libre de s’engager où il veut pour la saison prochaine.

Le fait de partir cinq mois avant la fin de son contrat laisse penser que Servette devrait empocher une certaine somme, en plus des indemnités de formation, automatiques. Est-ce vraiment le cas? De deux choses, l’une: soit Servette touche effectivement quelque chose (bien moins que si Monteiro était encore sous contrat au-delà du mois de juin, mais quelque chose de significatif tout de même) et c’est logique, avec d’autres clubs qui courtisaient également le prometteur joueur; soit Servette ne touche rien, comme certaines de nos informations le laisseraient croire, ce qui est plus problématique. Dans ce deuxième cas, on nous murmure que le club grenat aurait négocié un sérieux pourcentage sur un éventuel prochain transfert: de l’ordre de 20 à 25%.

Un calcul dangereux si c’est cette option qui prévaut? Diogo Monteiro possède sans doute le talent et les qualités pour s’imposer. Dans un monde idéal, pour lui comme pour Servette, il pourrait rapidement intégrer l’effectif de Premier League de Leeds, y trouver sa place sur le terrain, être brillant et être courtisé par un club pour un gros transfert dont Servette pourrait alors toucher le quart de la somme ou presque. Sauf que rien n’est moins sûr pour l’instant, si ce n’est cette forme de spéculation.

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

