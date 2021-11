Course à pied – De retour, les 20 km de Genève font tomber les records Coiffée de ciel bleu, la 4e édition a célébré les succès du Tanzanien Emanuel Gisamoda et de la Genevoise Helen Bekele. Plus de 4000 coureurs au départ. Pascal Bornand

Tadesse Abraham (No 2975) et Emanuel Gisamoda (No 2578) sont encore au coude à coude. Le Tanzanien s’échappera plus tard, du côté de l’aéroport, en s’envolant dans une descente! MAGALI GIRARDIN Tadesse Abraham se retrouve seul. Son rival tanzanien a pris la poudre d’escampette. Magali Girardin Helen Bekele, farouche en course et timide à l’arrivée. DR 1 / 12

Benjamin Chandelier n’a pas été grenouille dans une autre vie. Non, il consulte juste le Messager boiteux et les prédictions du vénérable almanach ne l’ont pas trompé. Ce dimanche, pour le retour «à la normale» des 20 km de Genève, le ciel a comblé l’organisateur et ravi plus de 4000 coureurs, tous heureux de pouvoir retrouver l’intimité d’un peloton et la convivialité d’une aire de départ.

Il y avait pourtant la queue au contrôle du pass Covid et il faisait plutôt frisquet aux aurores, «mais ça faisait chaud au cœur d’être ici», frissonne un concurrent, son périple accompli. L’euphorie des arrivants dit combien le confinement et le gel des compétitions ont transformé leur frustration en exaltation. Elle a même poussé certains à se surpasser et à terminer leur pensum sur les genoux.