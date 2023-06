Été 2023 – De retour, la Lake Parade dévoile son programme Les organisateurs attendent 300’000 personnes autour de la rade les 15 et 16 juillet.

L’organisateur de la 21 e édition de la Lake Parade souhaite faire revenir de grands événements à Genève. PIERRE ALBOUY

Après six ans d’absence, la Lake Parade est de retour à Genève pour sa 21e édition, du samedi 15 au dimanche 16 juillet. Cette nouvelle formule, qui s’étend désormais sur deux jours, devrait attirer plus de 300’000 personnes autour de la rade.

«Nous avons voulu redémarrer la Lake Parade pour permettre le retour des grands événements à Genève», a déclaré jeudi devant la presse Christian Kupferschmid, fondateur et organisateur de la manifestation. Plombée par des soucis financiers et terrassée par la crise sanitaire, la Lake Parade n’avait plus eu lieu depuis 2017.

Treize dancefloors, deux grandes scènes

Cette 21e édition «3.0» se veut «plus festive que jamais». La Lake Parade qui compte une quinzaine de chars électro débutera à 15 h 00 à la hauteur du parc Mon Repos pour arriver vers Baby Plage à 18 h 00. «Le passage du Pont du Mont-Blanc est toujours un moment fort pour les DJ», a relevé Christian Kupferschmid.

Une fois en place sur la rive gauche, la Lake Parade fera place à la Lake Sensation avec treize dancefloors et deux grandes scènes, qui pourront accueillir au total entre 35’000 et 40’000 personnes. Parmi les artistes annoncés: Luciano, Agoria, Fedele, Sascha Dive, Jack de Marseille et David Armada. Les festivités musicales se termineront à 1 h 00 et les stands fermeront à 2 h 00.

Dimanche en famille

Après ce samedi électro, le dimanche sera consacré aux familles avec un grand brunch et des animations pour les enfants. La musique n’est pas en reste avec un concert de classique, des sonorités lounge, de la disco, des tubes de l’époque et de la musique latino.

Pour cet After Lake, Cerrone, pionnier des dancefloors, sera aux platines. Le public pourra aussi découvrir Bastien Rémy, le sosie de Claude François, ou encore se déhancher sur la musique de DJ Murray Mint. La manifestation se terminera à 20 h 00.

Un dispositif de sécurité et de prévention des risques en milieu festif sera en place pour encadrer la Lake Parade et la Lake Sensation. De l’eau sera distribuée gratuitement et en abondance. Une zone de repos permettra de se mettre à l’écart. Il sera aussi possible de tester les drogues sous la supervision de professionnels.

Un million de budget

Le budget de la manifestation s’élève à 1 million de francs. Les recettes proviennent de la participation des camions, des stands de boissons et de nourriture et du sponsoring. Motivés par le succès de la Street Parade de Zurich en 2022 et par l’engouement populaire pour les festivités de Feu ô Lac, les organisateurs s’attendent à une forte affluence. En 2017, la Lake Parade avait attiré 300’000 personnes en une journée. Cette jauge sevrait être dépassée.

