Championnats suisses de curling à Genève – De retour de Pékin, l’équipe genevoise de Curling se confie sur sa défaite Rentré bredouille de Pékin, le Team de Cruz espère oublier son couac olympique en brillant sur la piste de Sous-Moulin. Son lead Valentin Tanner se confie. Pascal Bornand

Valentin Tanner, un curleur heureux de retrouver Genève et excité à l’idée de jouer à la maison, devant son public. LAURENT GUIRAUD

À voir Valentin Tanner dévorer sa pizza et boire son verre de chianti de bon cœur, on se dit que sa déconvenue olympique ne lui a pas coupé l’appétit. Rentré vendredi de Pékin sans médaille autour du cou, le barman hédoniste exprime toujours la même joie de vivre. D’ailleurs, quel vocable faut-il employer pour définir au mieux ce que le Team de Cruz, médaillé de bronze à PyeongChang, a vécu sur la glace du Cube d’eau, rendu fameux quatorze ans plus tôt par la pêche miraculeuse d’un certain Michael Phelps? Un échec, une noyade, un crève-cœur?