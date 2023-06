Handball à Genève – De retour dans l’élite, Chênois n’a pas peur d’être ambitieux Un an après, le club de Sous-Moulin se prépare à retrouver les cadors alémaniques de la Quickline League. Contrairement à d’autres, il n’a pas refusé l’obstacle. Pascal Bornand

Jordan Bonilauri, Stéphane Chardon, Victor Pelechenko et Joël Purro savourent leur promotion. Ils sont tous partants pour défier les cadors alémaniques en Quickline League, vaille que vaille. GALLAYPHOTO/BASTIEN GALLAY

Les ballons ne sont pas les mêmes mais la problématique est identique. Pour de nombreux clubs suisses de basket, de volley ou de handball, le prestige de la LNA (et ses avatars anglicisés) est devenu un trompe-l’œil. S’y maintenir tant bien que mal ou s’y aventurer la fleur au fusil peut mener tout droit au casse-pipe. De fait, les exigences toujours plus grandes des fédérations, qui imposent à leurs clubs d’ambitieux processus de professionnalisation, les lourdes charges financières qui en découlent et le jeu cruel de la concurrence en ont forcé plus d’un à crier pouce.