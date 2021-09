Très attendu à The Giants Geneva – De retour à la compétition, Julien Wanders défie des géants véloces The Giants Geneva entre dans la course dimanche sur 10 km. Après avoir fait grincer des dents, l’épreuve va donner le tournis au chrono. Pascal Bornand

Triple vainqueur de l’Escalade, Julien Wanders se réjouit de recourir à Genève à l’heure de son come-back. Ses sensations à l’entraînement sont bonnes. KEYSTONE

Cela fait depuis plus d’une année que Julien Wanders est la tête d’affiche de The Giants Geneva, dont le lancement aura lieu dimanche matin au pied du Jet d’eau. Dans le microcosme local de la course à pied, l’irruption de ce 10 km inédit a fait grincer des dents et a suscité des commentaires peu amènes. On a surtout considéré cette nouvelle épreuve comme une intruse, et c’est vrai qu’elle a débarqué dans le calendrier des courses sans vraiment frapper à la porte.