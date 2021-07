Encre bleue – De quoi rire jaune Opinion Julie

20MIN/TADDEO CERLETTI

Faire ses paiements en ligne, c’est si facile, paraît-il. Comme une lettre à la poste. Encore qu’avec le géant jaune… Ainsi Monique, une fidèle cliente qui règle depuis longtemps ses factures sans se rendre au guichet et qui utilise, pour ce faire, un petit lecteur de carte jaune. Or voilà qu’un jour, ce joyeux boîtier affiche un appel au secours: «Changer piles!»

Pressée de régler la chose, la Genevoise fille illico au magasin le plus proche. Après avoir déboursé bonbon pour ces petites bombes d’énergie, elle sort sa trousse à outils pour dénicher le tournevis à petite tête qui lui permettra d’ouvrir le lecteur. Mince, elle n’en a pas…

Alertés, ses voisins finissent par trouver ce qu’il lui faut. Quand elle tient enfin l’outil ad hoc en main, elle tente l’aventure, mais voilà. Ça tourne dans le vide, ça patine et ça finit par l’agacer, au point d’arracher le couvercle pour parvenir à ses fins. Puis elle glisse les nouvelles piles dans le lecteur et le referme. Victoire, elle l’a fait! Mais ça ne fonctionne pas pour autant! Elle essaie encore. Rien. Le calme plat. A-t-elle tout faux?

La cliente passe vite un coup de fil à PostFinance pour savoir comment procéder. La préposée lui répond alors laconiquement: «Rien, on ne peut rien faire! C’est indiqué qu’il faut changer les piles, mais on ne peut pas.»

Pourquoi l’indiquer dans ce cas? «C’est comme ça. Même si on change les piles, ça ne marchera pas.»

La logique est implacable. Essayer sans piles, peut-être? Non. Il faut simplement commander un nouveau lecteur. Jaune, comme le rire qui gagne nerveusement Monique. Elle qui croyait que tout se passerait comme une lettre à la poste…

