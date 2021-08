Politique climatique de la Suisse – De nouvelles taxes ne sont plus envisageables, selon Simonetta Sommaruga Après l’échec dans les urnes de la loi sur le CO2, la lutte contre le réchauffement climatique doit se passer de prélèvements sur l’essence, le mazout et les billets d’avion, estime la conseillère fédérale.

«La voie à suivre est désormais de mettre en place des incitations», a affirmé mercredi Simonetta Sommaruga. (Photo d’archives) KEYSTONE/Peter Klaunzer

Deux mois après le «non» serré à la loi sur le CO2, de nouvelles taxes climatiques ne sont plus envisageables aux yeux de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. La future politique climatique doit se passer de prélèvements sur l’essence, le mazout et les billets d’avion.

«La voie à suivre est désormais de mettre en place des incitations et de soutenir la population dans la protection du climat, et non pas d’adopter des interdictions et de rendre la vie difficile aux gens», a déclaré mercredi la ministre de l’Environnement dans l’émission «Rundschau» de la télévision alémanique SRF.

La sensibilité est grande concernant l’essence et les voitures, surtout dans les campagnes, plus dépendantes des voitures, reconnaît la conseillère fédérale. Si la population a le sentiment d’être sanctionnée, on n’ira pas loin.

Des incitations supplémentaires sont envisageables, par exemple pour les propriétaires qui remplacent leur chauffage au mazout. Beaucoup de choses vont dans le bon sens, estime Simonetta Sommaruga, comme le passage aux voitures électriques.

Ne pas diviser le pays

En revanche, la ministre ne veut pas entendre parler d’une nouvelle centrale nucléaire, que l’UDC et des élus PLR ont récemment évoquée. Ils arguent que la demande d’électricité pour les pompes à chaleur ou les voitures électriques augmente et que l’électricité est rare en hiver. «Oui, nous avons besoin de plus d’électricité», a admis Simonetta Sommaruga, ajoutant qu’il faut «commencer d’abord là où nous ne divisons pas le pays.»

Le Conseil fédéral a soumis des propositions au Parlement pour développer la production d’énergie hydroélectrique et solaire. Selon Simonetta Sommaruga, il s’agit d’un moyen efficace, rapide et bon marché.

