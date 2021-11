Covid-19 – De nouvelles règles pour les voyages Suisse-France dès lundi La France instaure de nouvelles mesures de voyage pour les Suisses qui désirent se rendre en France métropolitaine: les personnes non vaccinées devront présenter un test PCR ou antigénique négatif fait dans les vingt-quatre heures avant le trajet. V.D.

Le poste-frontière de Bardonnex, côté Suisse, en direction de la France.

En réaction aux chiffres en hausse de cas de Covid-19 dans plusieurs pays proches de la France, le gouvernement français met en place un nouveau renforcement des règles sanitaires qui concernent les voyages. Relayé par «Le Figaro» et «20 minutes», un décret officiel fait entrer en vigueur dès le 22 novembre l’obligation de présenter un test PCR ou antigénique négatif datant de moins de vingt-quatre heures (et non plus de septante-deux heures, comme auparavant) pour toute personne non vaccinée voulant se rendre en France métropolitaine depuis la Suisse, le Luxembourg ou la Pologne.

Cette nouvelle obligation ne touchera pas les personnes frontalières, ni les personnes voyageant «dans un rayon de 30 kilomètres autour de leur domicile», ou qui restent moins de vingt-quatre heures sur le territoire français. Les travailleurs routiers seront également épargnés par cette nouvelle mesure.

