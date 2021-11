La Suisse de Murat Yakin – De nouveaux visages, un héritage et un fol espoir Au lendemain du nul de Rome et à la veille de la dernière journée des éliminatoires pour le Mondial 2022, la Suisse peut toujours rêver à la première place. Chronique d’un espoir entretenu. Daniel Visentini De retour de Rome

Okafor (le passeur), Widmer (le buteur), Vargas et Zakaria. Les visages d’une Suisse qui forte de son 1-1 à Rome a le droit de rêver encore à la première place du groupe C, directement qualificative pour le Mondial 2022. KEYSTONE

Il fallait arriver à Rome d’un pas décidé, faire légion de ses certitudes et la quitter sans regrets. Il fallait se persuader d’un bonheur, fût-il encore suspendu, faire ruisseler dans les rangs l’idée d’un exploit, le tutoyer.

Il fallait enjamber les doutes, moquer l’adversité, composer sans Xhaka, Embolo, Seferovic, Elvedi ou Zuber et, par nécessité, donner de nouveaux visages à l’équipe de Suisse sans que ceux-ci, juvéniles pour beaucoup, ne se perdent dans l’immensité du Stade Olympique et devant le vertige du moment.

Vendredi soir, l’équipe de Suisse a accompli tout cela, avec un naturel déconcertant. Vendredi soir, Murat Yakin, subitement souriant après le 1-1 contre l’Italie et la crispation des jours précédents, a savouré l’instant, quelques secondes. «Sa» Suisse est toujours en course, lundi soir elle pourrait même terminer à la première place du groupe C des éliminatoires pour le Mondial 2022, devant l’Italie, et se qualifier directement pour le raout au Qatar (lire ci-dessous).