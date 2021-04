Contre le décrochage scolaire – De nouveaux stages en entreprise pour les 15-18 ans en difficulté Trois types d’immersion préprofessionnelle sont maintenant proposés en complément du dispositif de formation obligatoire jusqu’à la majorité. Sophie Simon

Ce sont «plus que des stages». Telle est la promesse du Département de l’instruction publique, qui s’unit à la Fédération des entreprises romandes (FER) pour proposer trois nouveaux formats d’immersion professionnelle aux adolescents de 15 à 18 ans en décrochage ou à risque de le devenir.

«Pour les jeunes plus fragiles, il est parfois difficile, dans un marché très concurrentiel, de décrocher un apprentissage ou une formation professionnelle, estime la conseillère d’État Anne Emery Torracinta. Une expérience professionnelle augmente significativement leurs chances d’insertion.» Dans le cadre du dispositif de formation obligatoire jusqu’à 18 ans, lancé à la rentrée 2018 et qui bénéficie actuellement à plus de 400 jeunes, il y a déjà des stages par rotation (une année composée de plusieurs stages pour s’essayer à différents métiers) et un module de formation individualisée qui comprend des stages.

De la découverte à l’intégration

Depuis le mois de mars, trois types d’immersion viennent compléter cette offre, avec une durée et un objectif variables. Par exemple, un stage d’une à trois semaines permet de découvrir un domaine, et un qui s’étale plus longuement sur quatre à huit semaines permet de confirmer un projet professionnel déjà testé auparavant. Les stages de trois à dix mois sont plutôt réservés à des projets professionnels déjà confirmés, dans le but d’acquérir de l’expérience. Ces derniers sont alors rémunérés par un demi-salaire d’apprenti.

À ce stade, onze entreprises pionnières collaborent activement avec le DIP, dont la FER, la Migros, l’École hôtelière de Genève ou encore le groupe automobile Emil Frey. La Ville de Carouge est également partenaire.

Des candidats triés sur le volet

Si la démarche n’est pas inédite en soi, un cadre clair est donc désormais formalisé. «On n’a pas réinventé la roue, convient Stéphanie Aubert Gillet, responsable du dispositif FO18 à Genève. Mais là, le DIP s’engage à sélectionner des candidats par un casting assez strict, pour proposer des élèves vraiment motivés, car les entreprises sont parfois déçues par leur manque d’implication. On ne va pas distribuer les stages comme des bonbons. Il y aura un suivi avec un bilan après une semaine.»

«Ce travail de présélection du DIP est une assurance pour l’entreprise, renchérit Franck Sobczack, directeur de formation à la FER. Le suivi de l’insertion du jeune est beaucoup plus serré et la perspective d’engagement est plus forte». Selon lui, sept stages ont déjà été suivis d’un processus d’engagement. «On allège aussi la partie administrative, mais l’on fournit un rapport de stage. Et en cas de problème, il y a un interlocuteur clair à l’autre bout du fil.»

