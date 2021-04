Horlogerie – De nouveaux moyens d’acquérir une montre de luxe Le prix d’une montre suisse peut atteindre des centaines de milliers de francs. Celles en-dessous de 10 000 francs représentent déjà un gros investissement pour des amateurs de montres. Il existe toutefois des abonnements ou leasing qui permettent d’acquérir l’objet sans payer le prix fort en une fois. Rebecca Garcia

#BreitlingSelect propose un abonnement d’une année qui donne le droit au client de choisir trois montres à porter sur plus de 60 modèles. DR

L’engagement et la fidélisation des clients sont des priorités pour beaucoup d’entreprises. L’exemple le plus frappant est peut-être celui des plateformes de diffusion comme Netflix, Disney+ ou Hulu. Leur but n’est pas - ou plus - de vendre des films et séries, mais de séduire leurs clients de manière à ce qu’ils s’abonnent à leur catalogue. C’est sur cette logique que s’appuie la marque horlogère Breitling, qui lance #BreitlingSelect. La formule ? Un abonnement d’une année qui donne le droit au client de choisir trois montres à porter sur plus de 60 modèles. Il ne pourra pas garder une même montre durant plus de six mois, mais il pourra par contre l’acheter à un prix préférentiel, afin de valoriser les paiements mensuels. Le coût d’abonnement s’élève à 450 dollars, suivi de paiements mensuels de 129 dollars.