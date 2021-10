Recherche – De nouveaux locaux pour le Scienscope de l’UNIGE Le Scienscope de l’Université de Genève (UNIGE) fait peau neuve. Les nouveaux locaux de ce lieu dédié à la découverte des matières scientifiques seront inaugurés mardi et ouvriront leurs portes aux élèves et au grand public une semaine plus tard, sur inscription.

Centre de médiation scientifique de la Faculté des sciences, le Sciencescope regroupe huit laboratoires en astronomie, biologie, chimie, informatique, maths, physique et sciences de la terre. Il est ouvert aux classes, de l’école obligatoire au secondaire II, ainsi que dans le cadre du parascolaire, indique l’UNIGE. Il propose aussi des activités au grand public.

Le Sciencope, qui accueille plus de 35’000 visiteurs par an, a pour objectifs de rendre les sciences accessibles, de stimuler l’intérêt des jeunes pour ces matières et de susciter des vocations. Les chercheurs y animent des ateliers interactifs et réalisent des expériences pour comprendre les mécanismes de la digestion, décoder le stress ou encore développer l'esprit critique.

https://scienscope.unige.ch/

ATS

