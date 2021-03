Football – De nouveaux horaires pour la Super League Les rencontres de l’élite se disputeront à partir de la saison prochaine sur quatre créneaux différents le week-end. Des changements touchent également la Challenge League et la RTS.

Eric Lafargue

Comme déjà annoncé, la Swiss Football League a attribué les droits TV nationaux à son partenaire actuel blue pour quatre ans à partir de la saison 2021/22. Ce qui va conduire à certains changements au niveau de la programmation des matches de Super League. Dès cet été, le calendrier prévoira quatre horaires différents le week-end. Samedi, le coup d'envoi d'une rencontre sera donné à 18h et un autre à 20h30. Le dimanche, la SFL programmera une partie à 14h15 et les deux dernières de la journée à 16h30. Des matches qu’il sera toujours possible de regarder en direct par abonnement et à la demande.



La SSR (RTS, RSI et SRF) continuera à diffuser un match par tour au cours des quatre prochaines saisons. Les 36 affiches concernées seront décalées au samedi soir à 20h30, en remplacement de l’horaire actuel du dimanche après-midi à 16h.



En Challenge League, un match choisi par ronde continuera à être diffusé en direct en «free TV» sur blue Sports le vendredi soir, à 20h30 (au lieu de 20h actuellement). Pour les quatre autres rencontres de la journée, différentes plages horaires fixes sont prévues le vendredi, le samedi et le dimanche, ce qui devrait permettre aux clubs une certaine flexibilité

