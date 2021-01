Valais – De nouveaux centres de vaccination vont ouvrir Dès février, le canton du Valais va se doter de nouveaux centres où les personnes à risques pourront se faire vacciner contre le coronavirus.

C’est à Viège (VS) qu’est fabriqué le vaccin de Moderna. AFP

Des centres de vaccination contre le COVID-19 ouvriront en Valais, plus précisément à Brigue, Sion, Martigny et Collombey-Muraz dès le 2 février, en complément des vaccinations effectuées dans les cabinets médicaux. En raison d’une disponibilité limitée des doses de vaccins, ils seront ouverts un après-midi par semaine dans un premier temps, avec chacun une capacité de 100 vaccinations par demi-journée, selon un communiqué de la chancellerie du Valais.

La priorité sera accordée aux personnes à risques, dont le médecin traitant ne pratique pas la vaccination. Une inscription préalable en ligne est nécessaire. Elle est possible dès le 28 janvier.

La vaccination est actuellement réservée aux personnes de 75 ans et plus et aux personnes avec une maladie chronique impliquant des risques élevés de complications, ce qui représente environ 50’000 personnes en Valais. La vaccination est gratuite.

comm/cbx