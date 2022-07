Contaminés par des plastifiants – De nombreux joints de couvercles inadaptés pour les conserves Les chimistes cantonaux mènent une campagne nationale à ce sujet. Avec des joints en PVC, les aliments huileux se retrouvent très souvent avec une teneur en plastifiants trop élevée.

Dans environ un quart des échantillons avec des joints de couvercles en PVC, les teneurs en plastifiants dans les aliments étaient si élevées qu’elles ont dû être contestées, selon les chimistes cantonaux (photo d’archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

De nombreux joints de couvercles sont inadaptés en Suisse pour les conserves de verre au contenu huileux. Le constat, posé lors d’une série d’analyses récentes, émane d’une campagne nationale menée par les chimistes cantonaux.

Des aliments contenant de l’huile ont été analysés dans des conserves en verre afin de déterminer s’ils étaient contaminés par des plastifiants provenant des joints de couvercle. Dans un quart environ des échantillons avec des joints en PVC, les teneurs en plastifiants étaient si élevées qu’elles ont dû être contestées.

«Il existe des alternatives aux joints en PVC, mais elles sont encore trop rarement utilisées», a constaté mardi l’Association des chimistes cantonaux de Suisse. En raison de leurs propriétés chimiques, les plastifiants utilisés dans ces joints peuvent être absorbés par les aliments contenant une forte proportion d’huile.

Nombreuses réclamations

Sont concernés en particulier par les légumes ou le pesto, note le communiqué. L’utilisation de couvercles en PVC (pour polychlorure de vinyle) n’est pas interdite. Il convient toutefois d’être particulièrement prudent dans le choix des plastifiants utilisés à cet effet, avertit l’association faîtière.

Le problème est connu depuis des années dans le secteur alimentaire. «Les autorités suisses de contrôle des denrées alimentaires ont déjà mené des enquêtes de ce type et ont émis à plusieurs reprises de nombreuses réclamations», rappelle l’organe qui couvre aussi le territoire du Liechtenstein.

Lors de la récente campagne de contrôle, trop d’échantillons ont également dû être contestés en raison de l’utilisation de matériaux d’étanchéité inappropriés: les aliments étaient «en partie massivement» contaminés par des plastifiants. Les échantillons non conformes ont dû être retirés de la vente.

Pas de risque sanitaire

Les fabricants ont été invités à accorder plus d’attention à la migration des plastifiants des joints de couvercles via l’auto-contrôle. Malgré les dépassements de la valeur maximale, la nature et la quantité des plastifiants trouvés ainsi que la faible quantité consommée des produits ne permettent pas de conclure à un risque pour la santé.

«Les impuretés sont néanmoins considérées comme évitables et sont donc indésirables», précise le communiqué. La charge totale en plastifiants provient aussi d’autres sources telles que les cosmétiques, les revêtements de sol, les emballages plastiques, les jouets, les vernis, les colles et les câbles.

C’est pourquoi des mesures de réduction doivent également être prises pour les denrées alimentaires et leurs emballages et des valeurs maximales doivent être respectées, relèvent les chimistes cantonaux. Sur certains des produits recensés, le joint du couvercle n’était pas en PVC.

Différences entre fabricants

Ces couvercles ne sont pas critiques pour la migration des plastifiants et sont disponibles en grande quantité depuis une dizaine d’années. Une proportion plus élevée de ces joints a été trouvée, en particulier dans les produits des grands distributeurs et des grands fabricants de denrées alimentaires.

La proportion d’échantillons conformes avec des joints en PVC était également plus élevée dans les produits de ces fournisseurs. Les petits producteurs et ceux d’outre-mer ne veillent pas encore suffisamment à utiliser des couvercles appropriés.

ATS

