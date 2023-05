Du vent dans les palmes 3/12 – De mystérieux espaces vacants au coeur de la fièvre cannoise A quoi servent ces boxes? J’ai tenté de le savoir. Pascal Gavillet

Des boxes sont apparues au Marché du film. PGA

Hier matin, ces petites box fermées m’intriguaient. Elles se trouvent au Marché du film, au sous-sol du palais, juste à droite de l’entrée, et il y en a cinq ou six. Vides, sans rien d’autre qu’un meuble à l’intérieur. Je me suis mis en tête de savoir à quoi elles pouvaient servir. Au stand d’en face, qui abrite une grande salle de conférence où des participants se succèdent pour parler, en anglais, de stratégies digitales dans les pays de l’est ou de l’attitude des pros du marketing européen contre les géants américains, on ne sait rien. Pas surprenant.

Je croise des pompiers, je leur pose la question. Même chose, ils n’en ont pas la moindre idée. Mais ne rien savoir, à Cannes, c’est un peu la norme. Il y a deux ou trois ans, j’avais fait chou blanc pour savoir qui distribuait une série de badges festivaliers que chaque accrédité recevait.

Je me dirige alors vers le stand d’information. Sans me rappeler qu’ils sont extrêmement compétents. Et sympas, ce qui ne gâte rien. Car là, on sait. Ces boxes vont être utilisées par les participants du «short film corner», section dédiée aux courts-métrages. Discussions, pitching, projections, d’ici deux ou trois jours, occuperont un espace pour l’instant totalement vacant. Il y a deux ans, on trouvait là un endroit dédié à la VR ou XR. Dont on ne parle plus du tout, d’ailleurs. J’y reviens dans une prochaine chronique.

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

