Industrie alimentaire – De moins en moins de sucre dans la nourriture Le sucre ajouté dans les yaourts et les céréales a baissé ces dernières années, rapporte la SonntagsZeitung.

Entre 2016 et 2018, le sucre ajouté a ainsi baissé en moyenne de 3,5% dans les yaourts vendus en Suisse et de 13% dans les céréales pour petit-déjeuner. KEYSTONE/Gaetan Bally

L’industrie alimentaire retire lentement et par étapes le sucre des aliments. Au fil des années, les papilles gustatives des consommateurs s’habituent à moins de douceur.

Réductions futures

D’ici 2024, fabricants et commerces de gros – dont Nestlé, Migros, Coop et Emmi – ont promis une réduction supplémentaire de 10% pour les yogourts et de 15% pour les cornflakes et produits similaires.

La Confédération souhaite pour sa part étendre ces modifications à d’autres produits, notamment les boissons lactées et sucrées.

ATS

