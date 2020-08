Lausanne – De moins en moins de personnes à l’aide sociale vaudoise La politique d’insertion semble satisfaisante, donne des perspectives concrètes et fait diminuer le nombre de personnes à l’aide sociale dans le canton de Vaud.

Rebecca Ruiz a annoncé vendredi le développement de nouveaux projets, «s’adaptant à l’évolution de la société». Keystone

Le canton de Vaud a mis en place de nouveaux projets pour les jeunes et les personnes de 50 ans et plus, fort du constat du bon fonctionnement des mesures d’insertion socioprofessionnelles précédemment adoptées. Il mise aussi sur des nouvelles mesures à vocation écologique, en adéquation avec le Plan climat du canton.

L’investissement dans les mesures d’insertion sociale (MIS) permet une diminution significative du nombre de bénéficiaires du Revenu d’insertion (RI), a indiqué vendredi le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS). Le taux de personnes à l’aide sociale est ainsi passé de 4,8% en 2016 à 4,5% en 2019.

«La politique d’insertion porte ses fruits. Elle donne une perspective concrète aux personnes qui touchent le RI parce qu’elles n’ont pas pu achever leur formation professionnelle ou encore parce qu’elles ont 50 ans ou plus et ne trouvent plus de travail», a déclaré la conseillère d’État et cheffe du DSAS Rebecca Ruiz.

Double gain

«C’est d’abord un gain pour les personnes concernées, qui, en retrouvant un emploi leur permettant de nouer les deux bouts, gagnent en dignité. C’est ensuite un gain pour l’État qui modère ainsi l’évolution des dépenses sociales», affirme-t-elle.

Une personne sur deux qui a profité d’un suivi spécifique socioprofessionnel ou d’un programme destiné aux jeunes et adultes sans formation professionnelle achevée, trouve un emploi ou accède à une formation professionnelle initiale, précise-t-elle. Et sort ainsi, de fait, du régime du RI, dont les dépenses diminuent.

Pour 2020 par exemple, ce sont près de 7500 personnes qui auront accès à l’une des 90 prestations des MIS proposées par le canton. Budget total: 67 millions de francs.

Offre élargie du DSAS

Rebecca Ruiz a annoncé vendredi le développement de nouveaux projets, «s’adaptant à l’évolution de la société». Ses services renforcent leurs prestations pour les personnages âgées de 50 ans et plus sans travail, passant de deux offres depuis 2017 à sept pour 2020. Elles peuvent accueillir 125 personnes. Par ailleurs, tout bénéficiaire du RI sans formation professionnelle achevée peut désormais intégrer une prestation des MIS, sans âge-limite.

Le DSAS élargit aussi son offre pour les jeunes. Un nouveau dispositif pilote est destiné aux 14-25 ans «en rupture sévère» et qui sollicitent le RI. Il démarrera en septembre 2020 dans la région de l'Ouest lausannois. Un accompagnement spécifique leur sera proposé pour les amener à s’engager dans une formation.

Avancée verte

Autre nouveauté présentée par Rebecca Ruiz, des «mesures à vocation écologique». Elles seront mises en œuvre dès cet automne, en cohérence avec le Plan climat du canton, et se présentent sous forme de projets sélectionnés selon des critères environnementaux, a-t-elle expliqué.

Grâce aux premières mesures, il est par exemple prévu d’ouvrir un café-épicerie en vrac à Lausanne, de valoriser des produits alimentaires frais invendus ou encore de trier et de récupérer des composants d’appareils électroniques avant leur élimination. D’autres mesures verront progressivement le jour d’ici fin 2021.

