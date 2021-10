Face-à-face – De meilleurs soins infirmiers

HERRMANN

L’une des deux initiatives sur lesquelles les Suisses voteront le 28 novembre s’appelle «Pour des soins infirmiers forts». Notre première invitée, Louise Trottet, qui est médecin, la défend avec force. Notre seconde invitée, la conseillère nationale Céline Amaudruz, explique pourquoi elle préfère le contre-projet qui entrera en vigueur si l’initiative est rejetée.

Personnel infirmier: stopper l’hémorragie

Louise Trottet, médecin, vice-présidente des Verts genevois

Si l’hôpital était un organisme, le corps infirmier serait son système immunitaire. En effet, il va durant sa journée effectuer mille fonctions diverses et essentielles à la bonne marche du système de santé, qui ont en commun d’être en première ligne auprès des malades. Ainsi, telle une cellule immunitaire, il exerce tout d’abord un rôle de sentinelle: c’est lui qui le plus souvent sonne l’alerte lorsqu’un patient se dégrade. Tout comme le système immunitaire appuie également les fonctions de cicatrisation, l’infirmière ou l’infirmier fournit par la suite quantité de soins visant à la récupération des malades.

Le corps infirmier est extrêmement diversifié avec ses propres spécialisations, qui vont de la néonatalogie à la psychiatrie, en passant par les soins intensifs et les soins de plaies. En clair, cette profession est aussi essentielle que détentrice de savoirs indispensables. Or cette même profession se retrouve de plus en plus fréquemment sous pression, un phénomène encore accentué par la crise du Covid. Pressions temporelles tout d’abord, qui affectent une bonne partie du service public, les professions de la santé n’étant pas en reste: nous vivons à l’époque du minutage continu, et, coupe budgétaire après coupe budgétaire, le temps réservé à l’écoute des malades s’amenuise. Pression psychologique également: continuer à accomplir son travail de manière sécuritaire malgré des horaires éprouvants ainsi que des situations de sous-effectif chronique. Enfin, les embûches administratives: la prescription d’un médecin est souvent nécessaire même pour certains soins purement infirmiers, rendant la prise en charge médico-soignante moins efficiente que ce qu’elle pourrait être.

Un symptôme de ces difficultés tient en deux chiffres: plus de 40% des soignants quittent la profession prématurément, un tiers d’entre eux même avant 35 ans. Tout ceci alors que des études montrent qu’un personnel infirmier en nombre suffisant réduit les risques de complications et de décès ainsi que les souffrances inutiles des patients; et que l’évolution démographique de notre population risque pour des raisons évidentes plutôt d’augmenter encore le besoin en personnel qualifié.

À tous ces problèmes, l’initiative «Pour des soins infirmiers forts» ambitionne d’apporter des solutions, et est bien plus spécifique et intelligente que le contre-projet, qui ne s’intéresse pas aux conditions de travail elles-mêmes. Elle demande en effet de manière très raisonnable que ce corps de métier en première ligne auprès de nos malades soit formé en nombre suffisant, rémunéré de manière correcte, dans des conditions de travail qui limitent le stress excessif et permettent une vie de famille comme l’autonomie et l’ascension professionnelle. Elle est soutenue par les partis de gauche comme de nombreux membres de partis du centre droit, ainsi que par la Fédération des Médecins Suisses (FMH).

Dans le camp des opposant-e-s à l’initiative, l’éternel épouvantail des coûts de la santé ressuscité à chaque votation manque de crédibilité ; les solutions à leur inflation se trouvent ailleurs que dans l’économie irrationnelle de moyens humains, sur le dos des professionnel-le-s comme des malades. Le 28 novembre, votons un grand «oui» à une mise à jour de la profession infirmière. Nos malades comme nos soignant-e-s le méritent.

Le contre-projet indirect est préférable

Céline Amaudruz, conseillère nationale, vice-présidente de l’UDC Suisse

L’initiative pour des soins infirmiers forts souligne l’importance que présente le personnel de santé, tout particulièrement en période de pandémie comme nous le vivons dès le début de la crise Covid. Le virus a jeté une lumière crue sur le manque de personnel qualifié. Cette lacune vaut aux soignants de multiplier les tours, les conduisant bien vite à l’épuisement. J’aimerais à ce propos réitérer mes sincères remerciements à celles et ceux qui prennent soin de nous dans ces conditions difficiles et qui restent à l’ouvrage malgré la fatigue. En août 1940, Churchill disait à propos des pilotes de chasse britanniques que jamais tant de gens n’ont dû autant à si peu. Je crois qu’on peut reprendre ces mots au sujet de ces femmes et hommes qui se consacrent à notre santé.

Revenons au texte. Nous sommes unanimes sur le constat, à savoir que nous ne disposons pas de personnel qualifié en suffisance. Nous divergeons en revanche sur les solutions. L’initiative réclame notamment que la Confédération définisse des conditions de travail adaptées aux exigences auxquelles doit répondre le personnel infirmier et prenne les mesures nécessaires à assurer le développement professionnel des personnes concernées. Relevons tout d’abord que le domaine de la santé est une compétence cantonale. Les cantons disposent d’une bonne connaissance du terrain et peuvent répondre aux besoins de manière spécifique et non globale comme Berne pourrait le faire. Il en va également ainsi au niveau des salaires qu’il serait malvenu de fixer pour l’ensemble du pays alors que le coût de la vie varie fortement d’une région à l’autre. Nous estimons que l’étatisation de la santé n’est pas la solution aux difficultés que nous connaissons.

Le parlement a choisi de s’attaquer au problème fondamental, à savoir la pénurie de personnel formé. Dans ce but, un contre-projet indirect a été rédigé, qui n’empiète pas sur les compétences cantonales tout en soutenant la formation ces prochaines années. Ainsi, la Confédération et les cantons consacreront un milliard de francs environ durant huit ans à la promotion de la formation. Il sera possible de soutenir les étudiants par des aides financières ciblées, de verser une contribution aux institutions qui participent à la formation pratique et d’augmenter les subventions en faveur des hautes écoles spécialisées ou supérieures dès lors qu’elles étoffent leurs offres de formation.

Contrairement à l’initiative qui s’éparpille, le contre-projet cible précisément le problème et apporte la solution qui convient. Le texte entrera en vigueur immédiatement tandis que l’initiative nécessitera encore de nombreuses heures de débat pour régler les questions de mise en œuvre, temps précieux que nous perdrions alors que les besoins en personnel réclament une réponse urgente. Pour ces diverses raisons, je vous invite à soutenir le contre-projet et à refuser l’initiative.

