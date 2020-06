Elections municipales en France – De Lyon à Strasbourg, la vague écolo traverse la France Les écologistes alliés à la gauche sont les grands vainqueurs des élections municipales, et LREM la grande perdante, malgré le succès d’Edouard Philippe. Alain Rebetez Correspondant à Paris

Edouard Philippe est réélu maire au Havre, mais rejoindra-t-il sa ville ou restera-t-il premier ministre? EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL keystone-sda.ch

Le premier résultat à tomber était aussi le plus attendu au niveau national car il concernait le premier ministre Edouard Philippe, candidat à sa réélection à la mairie du Havre. Et c’est un triomphe, car il est élu avec 59% des voix contre son adversaire communiste Jean-Paul Lecoq, soit un score sensiblement plus net que les 53% que lui accordaient les sondages. « Ici au Havre on est heureux, on va fêter ça », réagit avec un large sourire le premier ministre, sans savoir encore si dans les jours à venir il retournera dans sa ville comme maire, ou s’il restera à la tête du gouvernement.