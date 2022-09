Encre bleue – De l’utilité du bouton poussette Dans le bus, les conducteurs doivent-ils abaisser les rampes pour permettre aux aînés et aux parents d’accéder plus facilement au bus? Réponse. Julie

L’utilisation des rampes est prévue uniquement pour les personnes à mobilité réduite, plus particulièrement celles en fauteuil roulant, précisent les TPG. LUCIEN FORTUNATI

Une habitante d’Anières, appelons-la Joséphine, est fâchée contre les TPG. Elle emprunte souvent la ligne E, qui circule de Rive à Hermance. Et elle a l’impression que certains chauffeurs font montre de muflerie. «Des conducteurs s’abstiennent de descendre les seuils et ne facilitent en rien la montée des passagers, en particulier les personnes âgées et les parents d’enfants avec poussette, qui doivent faire beaucoup d’efforts pour se hisser jusque dans le bus. Or, ces seuils se situent parfois à hauteur de 35 cm.» Joséphine se demande si les conducteurs ont l’obligation de descendre eux-mêmes les rampes permettant notamment aux fauteuils roulants de monter et descendre seuls lorsque le bouton bleu «poussette» est activé.

Les TPG assurent que non. François Mutter, porte-parole, explique: «Le bouton poussette sert uniquement à éviter la fermeture automatique d’une porte. Il permet ainsi de la maintenir ouverte plus longtemps. L’utilisation des rampes est prévue uniquement pour les personnes à mobilité réduite, plus particulièrement celles en fauteuil roulant. Dans le cas d’une personne âgée, les chauffeurs essayeront, dans la mesure où ils la voient, d’attendre qu’elle soit bien installée avant de démarrer.»

Apparemment, une seule réclamation concernant la ligne E a été enregistrée cette année par les TPG, provenant d’«une dame qui voyageait avec une poussette. Elle a signalé le fait que le conducteur n’avait pas «baissé» le véhicule afin de faciliter son accès à bord.» Malheureusement, nos bons vieux bus ne s’abaissent pas aux arrêts, comme dans d’autres villes… Dans ce cas, une seule solution: solidarité entre voyageurs! Offrir son bras à l’aîné qui monte ou à cette maman qui galère avec sa poussette illuminera la journée de tous.



