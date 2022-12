Plusieurs recherches récentes pointent du doigt le fossé grandissant entre les médias traditionnels et les jeunes, comme sources d’information ou «news».

L’enquête James 2022, réalisée sur la base d’un échantillon représentatif de 1049 jeunes entre 12 et 19 ans, porte sur les habitudes des jeunes Suisses en matière de loisirs et de médias. Réalisée tous les deux ans par la Haute école zurichoise de sciences appliquée (ZHAW) sur mandat de Swisscom, elle livre une foule de renseignements sur les changements d’usage et de comportement des jeunes en matière numérique.

Les jeunes Suisses passent 3 heures et 14 minutes en moyenne journalière sur internet, pour se divertir et s’informer. Soit une heure de plus qu’il y a deux ans. Sans surprise, les activités principales concernent l’utilisation des réseaux sociaux (91%), des portails vidéo (80%), séries ou films en streaming (62%). Les accès aux portails d’information tels que télévision (20%), radio (15%), journaux ou magazines (8%) sont à la remorque.

Plus révélateur, l’utilisation du téléphone portable, l’instrument prépondérant pour la consommation de contenus en ligne, sert en priorité à la socialisation des jeunes qui s’en servent très majoritairement comme outil de conversation via les messages chats (95%) ou les réseaux sociaux (91%). Si le smartphone sert aussi à regarder la télévision (42%), il l’est nettement moins pour lire la presse en ligne (15%) et encore moins pour écouter la radio (6%).

Une autre étude, menée aux États-Unis par le Centre de recherche PEW et diffusée aussi en novembre, s’est intéressée aux contenus postés sur les réseaux sociaux. Réalisée sur la base d’un échantillon représentatif de 1316 jeunes âgés de 13 à 17 ans vivant chez leurs parents, elle souligne là aussi que la première motivation en matière d’usage et de comportement sur les réseaux sociaux est d’établir des contacts et nouer des relations (46%), puis de s’informer ou apprendre (25%). Le partage d’émotions et d’expériences de vie avec ses amis·es constitue la motivation prépondérante, soulignant là aussi l’importance des réseaux sociaux dans la socialisation des jeunes.

En matière d’accès aux contenus d’information en Suisse, l’enquête Digital News Report 2022 de l’Institut Reuters met en exergue que 80% de la consommation se fait en ligne, dont 40% via les réseaux sociaux. Constat alarmant, seuls 18% des personnes sondées (tous âges confondus) consentent à payer les «news» en ligne.

Une étude plus délimitée géographiquement diffusée en juin de cette année sur mandat de l’État de Vaud et réalisée par l’agence Qualinsight sur «les usages, pratiques et attentes des jeunes citoyen·nes dans le canton de Vaud» révèle une critique qui devrait éveiller l’attention des médias traditionnels: 65% des 17-24 ans s’intéressent aux contenus d’information «pour autant qu’ils soient concis, compréhensibles et décalés». D’où le succès, auprès de ces générations, de HugoDécrypte, Brut ou Konbini sur YouTube, ou encore Tataki de la RTS.

Si les jeunes Vaudois·es sont 71% à préférer consommer l’information via les réseaux sociaux, c’est aussi en raison d’un désamour des formats proposés par les médias traditionnels, presse régionale en tête.

Besoin d’écoute, gratuité, lisibilité et facilité d’accès: les défis à relever sont nombreux pour les (vieux) médias qui conservent, autre paradoxe, un taux de confiance bien supérieur aux réseaux sociaux. La confiance, dernière carte maîtresse des vieux médias en quête de renouveau en ligne.

Philippe Amez-Droz Afficher plus Maître d’enseignement et de recherche, chargé de cours et coll. scientifique, Institut Medialab Université de Genève.

