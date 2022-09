Athlétisme – De l’or à l’arraché pour le Stade Genève Sept athlètes genevois ont conquis un titre lors des championnats de Suisse espoirs au Bout-du-Monde, dont Melina Andorra et Timothé Mumenthaler pour quelques centièmes. Pascal Bornand

Timothé Mumenthaler a confirmé son grand retour en signant un record personnel prometteur. LDD/CELIEN AUBRY

L’avantage du terrain n’est pas un mythe. On l’a vérifié ce week-end au Bout-du-Monde où, devant leur public, les athlètes genevois ont été souvent poussés à l’exploit. La preuve: seize d’entre eux ont fini leur épreuve sur le podium des championnats de Suisse espoirs (U20 et U23), dont sept en or. Et parmi eux, deux champions au finish étourdissant, les Stadistes Melina Andorra (800 m) et Timothé Mumenthaler (100 m).