Lettre du jour – De l’opacité du masque Marie-Noële Plantevin

Genève, 5 novembre On compte en Suisse environ 10’000 personnes sourdes et 900’000 malentendantes. Depuis longtemps j’en fais partie, et le masque me place devant une immense difficulté: la lecture labiale, pour moi-même et mes semblables, est capitale pour comprendre une personne qui nous parle.

Au quotidien, cela signifie que je dois chaque fois prier mes interlocutreurs-trices, avec explications assorties, de bien vouloir ôter leur masque pour me parler.

Si les réactions sont généralement cordiales, ma demande n’est pas toujours bien accueillie, parfois refusée: «je n’ai pas le droit», «je risque une amende»; parfois mal comprise: on me parle plus fort (inutile), ou le masque est juste baissé sous le nez (allez, encore un petit effort)… hop on dévoile la lèvre supérieure (merci, mais ça ne suffit pas)… et moi d’insister poliment. Je sais combien il est difficile d’imaginer un tel handicap.

De même les conversations, les échanges les plus simples, les relations de travail, la vie sociale se réduisent à peau de chagrin.

Puisque nous voilà promis à ce confinement de visage pour un temps indéterminé, je me réjouis qu’enfin le masque transparent développé par l’EPFL – d’après une excellente idée, datant d’avant la pandémie, de Diane Baatard, conteuse professionnelle et intervenante auprès d’enfants malades – soit commercialisé et adopté par tout le monde.

Il faut cependant encore attendre janvier 2021 – au mieux – et pourtant, c’est urgent! Et pas uniquement pour le personnel médical.

Nous y serons gagnants – voir les visages n’est pas seulement un besoin fondamental pour les bébés et petits enfants, mais pour nous tous-tes.