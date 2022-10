Encre bleue – De l’importance du webmaster Le site d’un groupe médical privé genevois renvoyait vers… un site d’achat de matériel militaire. Une bévue évitable. Julie

Quand on possède une entreprise, qu’elle soit bien établie ou en devenir, on peut se demander s’il est bien utile d’engager quelqu’un pour gérer son site internet, puisque de nos jours on peut le faire soi-même à partir de modèles existants. C’est qu’avoir un webmaster - c’est son nom - a un coût. Faut-il l’engager uniquement ponctuellement ou de manière permanente? Un institut médical privé genevois serait bien inspiré de se poser la question. Car son site internet ne reflète visiblement pas le sérieux que ce groupe de médecins spécialisés dans l’esthétique, la gynécologie ou la médecine douce aimerait transmettre…

Un lecteur nous a indiqué que lorsque l’on clique sur l’onglet «SOS petites urgences» proposé par le site de l’institution, on arrive sur une page de… commande de matériel militaire hongrois! Effectivement, il existe une logique entre le fait de porter un casque et un gilet pare-balles et l’évitement des «petites urgences», mais tout de même… Est-ce un hacking? s’interroge notre lecteur, hilare. Ou une simple bévue du webmaster qui s’est trompé dans le lien à coller?

Contacté, l’institut médical exclut un hacking et évoque un «webmaster malade», à qui il sera demandé «d’investiguer». L’onglet en question a depuis été supprimé du site. On leur conseille aussi de pousser ce fameux webmaster - s’il existe! – à toiletter le reste du site, qui contient çà et là des lignes de code oubliées, ou encore des designs radicalement différents d’une page à l’autre.

Se curer le nez face à un client, ou encore l’accueillir dans un bureau qui sent les toilettes et où les araignées courent aux murs, même lorsque l’on est une pointure dans son domaine, c’est impensable Encore faut-il réaliser qu’un site internet négligé suscite le même effet.



