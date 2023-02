Portrait – De l’import-export au Vestiaire social Typhaine Guihard a travaillé durant quinze ans dans plusieurs multinationales. Après un virage à 180 degrés, elle a pris les rênes du Vestiaire social. Aurélie Toninato

En 2022, l’organisation de Typhaine Guihard a procédé à 9810 distributions. Un record dû à la crise du Covid, la guerre en Ukraine, l’inflation et la précarisation grandissante. MAGALI GIRARDIN

Typhaine Guihard a travaillé durant quinze ans dans plusieurs multinationales avec en ligne de mire l’optimisation et la rentabilité. Depuis cinq ans, la quadragénaire – 46 ans – est responsable du Vestiaire social géré par le Centre social protestant et Caritas, qui distribue gratuitement des vêtements aux plus précaires. Alors qu’un troisième acteur – la Croix-Rouge – vient de rejoindre cette institution, rencontre avec une femme inspirante.