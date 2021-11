Condamné à 3 ans, dont 1 ferme – De l’Élysée à la prison, fin de partie sévère pour Benalla Le procureur requérait 18 mois, la présidente du tribunal lui en a infligé le double, fustigeant son sentiment d’impunité et son indignité. Alain Rebetez, Paris

Alexandre Benalla à son arrivée au tribunal, peu avant l’énoncé du verdict. Paris, 5 novembre 2021. AFP

L’affaire Benalla a trouvé vendredi son épilogue judiciaire. Pour l’ancien chargé de mission de l’Élysée, la facture est sévère: 3 ans de prison, dont 1 ferme et 2 avec sursis. Par ailleurs, Alexandre Benalla devra verser un total de 27’000 euros d’amendes et de dédommagements aux parties civiles, cinq manifestants arrêtés brutalement lors de la manifestation du 1er Mai 2018 et deux syndicats de police qui s’estimaient atteints dans leur honneur. Il y a un mois, le procureur avait requis une peine beaucoup plus légère de 18 mois avec sursis, considérant que l’affaire avait été «déjà jugée par le tribunal de l’opinion». La présidente du tribunal, manifestement, n’était pas de cet avis.